Производство молока в РФ выросло, а водки упало

28.01.2021, 21:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Производство молока в РФ в прошлом году увеличилось на 2,7% по отношению к показателям 2019 года. В 2020 году в стране было произведено 32,2 млн тонн молока, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

По данным Росстата, в декабре 2020 года производство молока выросло на 3,1% до 2,4 млн тонн, передает ТАСС.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в РФ за 2020 год увеличислось на 3,1% до 15,6 млн тонн, в декабре – на 1,3% до 1,8 млн тонн. Производство яиц в РФ в 2020 году осталось на уровне 2019 года – 44,8 млрд штук. В декабре этот показатель снизился на 2,7% и составил 3,6 млрд штук.

Водки в РФ в 2020 году было произведено на 4,9% меньше по сравнению с показателем 2019 года – 79,5 млн декалитров. При этом производство водки в декабре снизилось на 8,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составило 7,9 млн декалитров. По данным статистического ведомства, производство коньяка в прошедшем году снизилось на 11% до 8 млн 184 тыс. декалитров, в декабре – на 24,4% до 788 тыс. декалитров. При этом производство пива, кроме отходов пивоварения, за год выросло на 3,3% до 795 млн декалитров, в декабре – на 9,9% до 63,4 млн декалитров.

Объем производства питьевых вод, в том числе газированных, расфасованных в емкости, не содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, в 2020 году снизилось на 0,2% до 9 млрд 19 млн полулитров. В декабре этот показатель уменьшился на 1,7% – до 729 млн полулитров. Производство прочих безалкогольных напитков в 2020 году составило 776 млн декалитров, что на 6,7% превышает показатель 2019 года. В декабре производство этого вида напитков увеличилось на 17,1% и достигло 61,8 млн декалитров.

В ноябре прошлого года производство водки в РФ снизилось на 13,5%.