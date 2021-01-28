Жена Навального и Волков атаковали Слепакова

28.01.2021, 21:20, Новости дня

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Сторонники Алексея Навального атаковали юмориста Семена Слепакова за стихотворение, в котором он высмеял отдыхающих на Мальдивах звезд, которые, лежа под пальмой на белом песке, призывали молодежь выходить в РФ на незаконные акции протеста.

В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. Повествование ведется от лица блогера, который, находясь на Мальдивах, собирается «приструнить» обидчиков россиян с помощью «битья по клавишам ноутбука», но засыпает за компьютером.

В ответ Юлия Навальная и бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков начали нападки на юмориста. Так, жена блогера написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером «Газпрома», а Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. «Кремлевский темник в стихах, это все равно кремлевский темник», – написал в комментариях Волков.

Другие пользователи также обвинили юмориста в «прогибе» перед властью.

«И нашим, и вашим за копейку спляшем», – высказалась lyudmilayarkovaya.

«И этот прогнулся. Кушать-то надо на Мальдивах, да Семен?» – отреагировала natalyraduga.

«Вы так успеваете переобуваться быстро?!?!» – ответил пользователь izour.

«Семен, какое у вас классное чистое белое пальто. На гонорар от ВТБ приобрели?» – спросила kukleva5854.

Были и те, кто высказался в поддержку Слепакова. «Стих прямо в точку! Вся суть происходящего», – написал пользователь poledance_angels.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.