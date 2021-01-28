Мнение: «Рекордный рост цен на услуги ЖКХ», конфискация у депутата и рост доходов самозанятых

28.01.2021, 21:04, Разное

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1. «Лента.ру» в своём стиле. Что нормальный человек ожидает увидеть в статье под заголовком «рекордный рост цен на услуги ЖКХ»? Очевидно, рассказ про взлёт цен и скрытые между строк укоры властям и коммунальщикам. Но нет. Журналисты «Ленты» умудрились поставить заголовок, ровно противоположный содержанию статьи:

https://lenta.ru/news/2021/01/26/rost/

В России зафиксировали рекордный рост цен на услуги ЖКХ

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование, в рамках которого за 2020 год в России зафиксировали рекордно низкий рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Впервые за 19 лет показатель достиг минимального показателя в 3,55 процента при годовой инфляции в 4,91 процента. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты связали такие результаты с пандемией коронавируса, во время которой в некоторых регионах страны власти не стали повышать стоимость услуг ЖКХ и на некоторое время отменили сбор взносов за капитальный ремонт. Так, рост цен не достиг уровня инфляции в Москве (повышение на три процента) и Санкт-Петербурге (на 4,6 процента)

Конечно, рекордно низкий рост цен тоже является по-своему рекордным. «Формально правильно, а по сути издевательство», как говорил Владимир Ильич.

Позже заголовок статьи поменяли. Спрашивается, почему сразу нельзя было написать про это небольшое, но приятное достижение России без журналистской токсичности?

2. Пока оппозиционные роботы витают в облаках, занимаясь поисками дворцов, правоохранительные органы ведут настоящую борьбу с коррупцией. Накануне у члена Государственной думы от правящей партии конфисковали пару золотых приисков:

https://www.kommersant.ru/doc/4662571

Как стало известно “Ъ”, суд установил, что депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Сергей Сопчук, незаконно занимаясь предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы, подтверждающие его причастность к противоправным действиям. Тем не менее партнеры народного избранника раскрыли СКР все подробности депутатского бизнеса, а Генпрокуратура добилась конфискации активов, которые могли принести господину Сопчуку 38 млрд руб. <…>

Господин Сопчук, установил надзор, как лично, так и через подконтрольные ему предприятия (с ними заключались договора займа), с 2011 по 2020 год вложил в ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб., а господин Усольцев — 138,4 млн руб. Став основным владельцем ООО (99,73%), господин Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой.

Передача, решил надзор, носила фиктивный характер, так как даже избравшись в Госдуму, господин Сопчук продолжил определять судьбу этого общества, участвовать в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, «нелегально снабжать его денежными средствами», извлекать доход и «обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».

При ежегодном декларировании имущества господин Сопчук не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода, его размере и легальности, а также скрывал возникшие между ним и «Терней Золото» имущественные отношения.

В 2016–2020 годах на счета ООО через подконтрольные ему физические и юридические лица депутат перечислил не менее 606,5 млн руб., в то время как официальные доходы в 36,4 млн руб. не позволяли ему осуществлять такие траты.

3. Ещё одна положительная новость — и ещё один характерный заголовок от журналистов «Ленты.ру»:

https://lenta.ru/news/2021/01/22/self/

Самозанятые россияне нажились на коронавирусе

Самозанятые россияне в 2020 году нажились на пандемии коронавируса и смогли увеличить доходы в 10,6 раза, подсчитали аналитики сервиса «ЮKassa» (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По подсчетам авторов, наибольший рост выручки — в 38 раз — зафиксирован у самозанятых, продающих одежду и обувь через интернет. В 20 раз увеличился оборот в сфере онлайн-продаж видео и музыки.

В 11 раз выросли доходы самозанятых, оказывающих услуги образования в интернете. Продажи сувениров, аксессуаров и товаров для хобби в 2020 году приносили в 7,9 раза больше средств, оказание персональных услуг — в 7,7 раза.

Наибольший средний чек в прошлом году зафиксирован у самозанятых, продающих товары для дома и сада. Он равнялся 3687 рублям, что в 2,9 раза больше аналогичного показателя в 2019 году. Наибольший рост среднего дохода отмечен у предпринимателей, оказывающих услуги по рекламе и продвижению, — в 3,1 раза, до 805 рублей.

В целом в России в 2020 году число самозанятых увеличилось в 6,4 раза — до 1,5 миллиона человек.