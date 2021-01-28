Луна влияет на продолжительность сна человека, утверждают ученые

28.01.2021, 21:04, Разное

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Группа ученых из Вашингтонского Университета (США) заявила, что Луна действительно оказывает влияние на продолжительность сна человека.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 750 добровольцев, относящиеся к различным социальным слоям, имеющие разный возраст и проживающие в разных местах. Некоторые проживают в благоприятных условиях, а другие вообще не имеют доступ к электричеству, например, в сельской местности.

В результате проведенного исследования выяснилось, что естественные циркадные ритмы имеют определенную связь с фазами лунного цикла.

Автор данного исследования Хорасио де ла Иглесиас рассказал, что модуляция естественного спутника Земли укорачивает продолжительность сна, в особенности это наблюдается перед полной Луной. Примечательно, что данный эффект обнаружился у всех участников эксперимента. Не имело значение, каков их возраст и местожительства.

Исследователи заметили, что колебания сна происходят на протяжении 29,5 дней. В зависимости от лунного цикла время крепкого сна меняется в среднем от 46 до 58 минут. Время, в течение которого засыпает человек, может доходить до получаса, особенно перед наступлением полнолуния.

Ранее ученые сделали заявили, что на течение земного времени большое влияние оказывает Луна, которая постепенно отдаляется от нашей планеты.