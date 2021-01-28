 

Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения

28.01.2021, 21:02, Новости дня
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Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина, блогер Снежана Бабкина заявила, что причиной резкого ухудшения зрения у ее мужа стал вирус. Об этом она рассказала 28 января, опубликовав в Instagram Stories видеокомментарий.

“После долгих обследований врачи выяснили, что это вирус, который “сидит” в почках. Поразил почки и дал осложнение на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы”, – заявила Бабкина.

24 января 2021 года Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали отслоение сетчатки и ему в начале февраля предстоит операция на глазах в Австрии. Бабкин подчеркнул, что был приятно удивлен, когда узнал, во сколько обойдутся обследование и операция в зарубежной клинике. 

По словам артиста, ранее он никогда не жаловался на зрение, но в минувшем году заметил, что не может прочитать надпись на этикетке.

Бабкин признался, что сразу не мог найти время, чтобы пройти обследование, а когда в начале января прошел трехдневный осмотр, узнал, что стремительно теряет зрение.

Сергей Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где проживает в настоящее время вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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