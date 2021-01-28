 

Африканский союз договорился о поставке 400 млн доз вакцин от коронавируса

28.01.2021, 21:02, Новости дня
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Африканский союз 28 января договорился о поставках 400 млн доз вакцин против коронавируса препарата от AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее союз уже договорился о получении 270 млн доз вакцины. На континенте планируют в течение трех лет иммунизировать 60% населения, отметило информагентство.

Всего в Африке проживает около 1,3 млрд человек. 

Джон Нкенгасонг, директор органа по контролю и профилактике заболеваний Австралийского союза, сообщил на онлайн-брифинге, что в дополнение к 270 млн доз, ранее обеспеченным, блок получит 400 млн уколов от Института сыворотки Индии (SII) – все снимки AstraZeneca / Оксфордского университета .

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) должно принять решение об утверждении вакцины AstraZeneca 29 января. Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Первым в стране вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находится на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек.

В случае успешной регистрации вакцина AstraZeneca станет третьим препаратом, одобренным для использования в Евросоюзе. Ранее ЕМА одобрило американские вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.

В декабре прошлого года AstraZeneca объявила о намерении объединить в рамках испытания свою вакцину с российским препаратом “Спутник V”. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

Заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион в конце декабря говорил, что организация, скорее всего, не сможет в январе одобрить вакцину AstraZeneca от COVID-19 из-за того, что компания еще не подавала документы для получения разрешения на использование ее вакцины от коронавируса в Евросоюзе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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