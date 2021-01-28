 

Патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19

28.01.2021, 21:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вселенский патриарх Варфоломей 28 января привился от COVID-19, об этом пишет грецкое издание Proto Thema.

Варфоломей сделал прививку в государственной университетской клинике CAPA Стамбула.

Вселенский патриарх поблагодарил врачей и медперсонал клиники, а также их коллег во всем мире за самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников.

Он пожелал, чтобы “как можно больше людей в мире были вакцинированы” чтобы поскорее остановить смертельный вирус.

В конце февраля патриарху Варфоломею исполнится 81 год.

Для вакцинации в Турции используют препарат CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech. 13 января разрешение на ее экстренное использование в стране выдало Министерство здравоохранения.

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С.

Вакцина CoronaVac в третьей фазе клинических исследований в Турции, Индонезии и Бразилии продемонстрировала разные показатели эффективности против коронавируса: соответственно 91,25%, 65,3% и 50,38%.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках этой вакцины. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 

По данным агентства Bloomberg, на утро 28 января в мире сделали уже более 82,5 млн прививок от коронавируса. Кампании по вакцинации стартовали в 59 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В РФ произвели первую партию вакцины от коронавируса

24.01 / «Фортуна» начала укладку «Северного потока – 2» в водах Дании

03.07 / Роспотребнадзор заявил о высоком потенциале развития пандемии нового свиного гриппа

15.09 / Эксперты: выборы как институт теряют в России всякий смысл 

24.06 / “Локомотив” изолировался на базе в Баковке

04.10 / Сотникова заявила о создании своей школы фигурного катания

11.10 / Еще один нардеп сообщил об инфицировании коронавирусом

21.07 / Взявший заложников в украинском Луцке заявил о втором захваченном автобусе

23.10 / Во Франции по подозрению в причастности к убийству учителя задержаны семь человек

07.09 / Dacia показала на тизерах новые Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска