Патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19

28.01.2021, 21:02, Новости дня

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Вселенский патриарх Варфоломей 28 января привился от COVID-19, об этом пишет грецкое издание Proto Thema.

Варфоломей сделал прививку в государственной университетской клинике CAPA Стамбула.

Вселенский патриарх поблагодарил врачей и медперсонал клиники, а также их коллег во всем мире за самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников.

Он пожелал, чтобы “как можно больше людей в мире были вакцинированы” чтобы поскорее остановить смертельный вирус.

В конце февраля патриарху Варфоломею исполнится 81 год.

Для вакцинации в Турции используют препарат CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech. 13 января разрешение на ее экстренное использование в стране выдало Министерство здравоохранения.

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С.

Вакцина CoronaVac в третьей фазе клинических исследований в Турции, Индонезии и Бразилии продемонстрировала разные показатели эффективности против коронавируса: соответственно 91,25%, 65,3% и 50,38%.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках этой вакцины. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной.

По данным агентства Bloomberg, на утро 28 января в мире сделали уже более 82,5 млн прививок от коронавируса. Кампании по вакцинации стартовали в 59 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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