 

ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений

28.01.2021, 21:02, Новости дня
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Государственное бюро расследований 28 января письменно сообщило о подозрении в государственной измене беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. 

О подозрении Януковичу сообщили из-за подписания Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Следствие считает заключение этих соглашений  одним из эпизодов реализации плана по оккупации Россией Крыма. 

Как проинформировали в Офисе генпрокурора, Януковича подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами РФ и в нарушение требований Конституции Украины и закона “О международных договорах Украины”, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству – России и ее представителю – тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Янукович и Медведев подписали соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины 21 апреля 2010 года.

Согласно соглашениям Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объяснили в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. 

Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркнули в Офисе генпрокурора. 

“В результате подписанных экс-президентом так называемых Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к уменьшению и выводу [войск РФ] с территории Украины”, – сообщили в ведомстве. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения. 

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию. 

В мае 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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