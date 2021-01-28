 

Мнение: После штурма Капитолия два офицера полиции совершили суицид

28.01.2021, 20:52, Разное
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Интересная деталь.
Число жертв событий в Капитолии 6 января возросло с 5 до 7.
В отчете шефа городской полиции перед Сенатом США указано, что вскоре после тех событий, 2 офицера полиции покончили жизнь самоубийством.

5 человек погибли 6 января
– Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник и еще четыре человека.
И, к сожалению, два офицера, которые были в Капитолии 6 января, по одному от Полиции Капитолия и Столичного Управления Полиции,  покончили с собой после той битвы. Мы чтим службу и жертвы офицеров Брайана Сикника, Говарда Либенгуда и Джеффри Смита, а также выражаем соболезнования всем скорбящим семьям. Задокументировано шестьдесят пять членов Столичного Управления Полиции в отчетах о травмах. Гораздо больше травм в результате нападения – царапины, синяки, жжение в глазах –  об этом сотрудники даже не удосужились доложить. Люди по всей стране и миру были потрясены и тронуты видео, на котором офицера MPD Майкла Фаноне избивает толпа повстанцев, в том числе человеком с американским флагом, и офицера Дэниела Ходжеса в агонии, который был зажат между дверью и защитным щитом. Их сослуживцы в MPD и других местах гордятся своей храбростью перед лицом этого неспровоцированного и жестокого нападения.

https://mpdc.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/mpdc/release_content/attachments/TESTIMONY_COP_January%206_FINAL.pdf – полностью отчет здесь

К сожалению, о причинах суицида офицеров полиции после штурма Капитолия, шеф полиции города распространяться не стал.


Офицер полиции Ховард Либенгуд работал в охране Капитолия с 2005-го года (его отец также работал в охране Капитолия в 80х) и находился в здании во время событий 6 января. В среду он сходил на работу, а уже 10 января свел счеты с жизнью.


Офицер Джеффри Смит 12 лет проработал в столичной полиции. 15 января свел счеты с жизнью.

PS. Ну и до кучи. В Сан-Франциско в рамках борьбы с расистским прошлым, будут переименованы 44 школы, среди которых носящие имена Джорджа Вашингтона,Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона, Роберта Льюиса Стивенсона, Джеймса Монро и еще целого ряда президентов, политиков и общественных деятелей XIX и XX века. Все это теперь проходит в рамках официально поддержанной Байдной кампанией против системного расизма, под которую подпадают и отцы-основатели США.

Источник: Colonel Cassad



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