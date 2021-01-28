“Хуже следят за собой”: Эксперт рассказала об особой опасности COVID-19 для больных шизофренией

28.01.2021, 20:48, Разное

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Российская врач-психолог Александра Бархатова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила об особых условиях протекания болезней у больных шизофренией. В частности, эксперт остановилась на причинах тяжелых осложнений от COVID-19 у пациентов с указанным диагнозом.

Отправной точкой вопроса, поднятого в общении с медиком, стала появившаяся в СМИ статистическая информация о повышенной смертности из-за COVID-19 у шизофреников: так, по данным издания JAMA Psychiatry, у зараженных SARS-CoV-2 больных с шизофренией летальный исход наступает в 2,7 раза чаще, чем e пациентов, не страдающих данным психическим недугом. В свою очередь, Александра Бархатова, представляющая российский Научный центр психического здоровья, акцентировала внимание на том, что изначально данная корреляция вовсе не является следствием взаимозависимости шизофрении и инфицирования коронавирусом. “Это не предрасположенность. Это связанный с диагнозом ряд медицинских и социальных проблем. Пациенты с шизофренией, которые болеют давно, имеют низкий уровень социальной адаптации и хуже следят за собой. Они чаще страдают запущенными соматическими заболеваниями, запущенными онкологическими, туберкулезом. Но это больше связано с социальной проблемой, а не переносимостью инфекции или соматики”, – заявила эксперт. При этом она отметила, что повышенное количество летальных исходов у шизофреников, ввиду вышеуказанных факторов, не является случайным. Тем не менее, по словам психиатра, при большинстве психиатрических больниц создан ряд сомапсихиатрических отделений, деятельность которых направлена на создание профилактического фонда для озвученных ей заболеваний.

“Просто речь о том, что не все пациенты, страдающие шизофренией, этому подвержены. Но тот пул, который уже имеет серьезные осложнения, реже обращается за медицинской помощью”, – резюмировала Бархатова. Завершая свой комментарий, она также выразила сожаление по поводу того, что в текущей ситуации медицинские центры не обладают достаточным объемом финансовых средств для полноценной помощи больным упомянутым психическим заболеванием.

Источник: www.osnmedia.ru