 

Скупленные майнерами GeForce RTX 3080 и RTX 3090 перегреваются

28.01.2021, 20:48, Разное
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Скупленные майнерами видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 сильно перегреваются. Температуры не выходят за пределы критических значений, но может приводить к поломке устройства и снижению его производительности.
Тестирование видеокарт нового поколения GeForce RTX показало, что во время игры они могут нагреваться до 90-100 градусов. Это довольно высокие значения, но допустимые при цикличном режиме работы и отдыха. В свою очередь майнинг нагружает процессор видеокарты постоянно и в этом случае неизбежны трудности. Одной из таких стал существенный перегрев, доходящий до 110 градусов. Из-за этого начинается троттлинг GPU и возможны поломки микросхем. Во время майнинга Ethereum нагружается и память GDDR6X, что также может привести к выходу из строя самой видеокарты.

Аналитики отметили, что пока точно нельзя утверждать, подвержены ли все видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 данной проблеме. Причина в дефиците графических ускорителей и невозможности точно вывести статистику отказов.



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