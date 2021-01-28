 

“В расслабленно довольной позе”: Юлия Ковальчук с полуобнаженным бюстом похвасталась успехом

28.01.2021, 20:48, Разное
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Популярная певица Юлия Ковальчук разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой, позируя с полуобнаженной грудью, пояснила подписчикам о новом творческом успехе. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованном в личном микроблоге фотоснимке экс-вокалистка группы “Блестящие” снята сидящей на корточках, при этом её спина опирается на находящуюся сзади сцену. Наряд Юлии Ковальчук состоит из длинных черных облегающих брюк и такого же цвета топ-бюстье и галстуке-бабочке. Стоит отметить, что фасон топа позволяет зрителям видеть внушительную часть бюста певицы. “Именно в такой расслабленно довольной позу я хочу завершить сегодняшний день”, – таким интригующим слоганом начала она свои откровения, которыми сопроводила снимок. Далее хозяйка аккаунта пояснила фолловерам о том, что приятную атмосферу её дня создало решение некоторых очень важных дел, конкретизировать которые она не стала. Также её песня “Пока” была размещена на ресурсе одной из радиостанций, и это стало особенным подарком для исполнительницы, так как прежде музыкальные композиции в её исполнении нечасто попадали в радиоэфиры. “Я желаю и вам побольше таких нужных и важных дней”, – пожелала на прощание красотка посетителям страницы.

Немалая часть фолловеров искренне порадовалась творческому достижению звезды сцены, а также разрешению её личных хлопот. Однако большинство поклонников с особым трепетом высоко оценили визуальный образ любимицы на фото, отметив её красоту и особую сексуальность.

Источник: www.instagram.com



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