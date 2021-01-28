 

В Госдуме предложили дополнительно повысить пенсии

28.01.2021, 20:30, Разное
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Ранее депутаты от ЛДПР тоже предложили повысить пенсии в России. По задумке авторов, социальные выплаты должны будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума.

В конце декабря президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее правительство и Минфин официально высказывались против индексации.

Этот вопрос прорабатывался и в правительстве Дмитрия Медведева в 2018-2019 годах. Однако тогда кабмин пришел к выводу, что денег на это нет.

Ранее “Дни.ру” перечислили категории граждан, которые могут выйти на пенсию в России раньше срока. Сюда относятся работники предприятий с вредными условиями труда – шахтеры, горняки, спасатели. Также этим правом обладают преподаватели, врачи, люди творческих профессий.



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