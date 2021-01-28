 

«Поедут на кукурузу» – Байден рассказал о готовящейся в США реформе высшего образования

28.01.2021, 20:31, Разное
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Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с речью.

Он рассказал о планируемой реформе американской системы образования. Студенты высших американских вузов будут принимать участие полевых работах, помогая труженикам сельского хозяйства.

– Эта идея пришла ко мне ещё в 1979 году, во время моей поездки в Москву. Шествие счастливых студентов разных национальностей, возвращающихся на учёбу с уборки картофеля и хлопка с песнями и чувством выполненного перед страной долга поразило меня. С тех самых пор я мечтал перенять эту практику и в нашей великой стране. И вот, наконец мне представился такой шанс! Уверен, что наши парни с радостью помогут фермерам Айовы и Иллинойса, Алабамы, Миссисипи и Техаса в их нелёгком труде, – заявил Байден под громогласные аплодисменты Конгресса.

Благодаря недавней отставке министра образования США программа будет реализована ударными темпами. Уже к следующему сезону уборки урожая. В том числе она будет направлена и на преодоление расовых стереотипов – для лучшего изучения других культур группы студентов будут составляться таким образом, что на 30% белых студентов будет приходиться 70% представителей этнических меньшинств.

Президент подчеркнул, что участие в полевых работах будет проходить исключительно на добровольных началах, однако граждане, уклоняющиеся от работ, могут быть признаны неблагонамеренными и опасными для общества и подвергнуться блокировке в социальных сетях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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