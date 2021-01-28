Мнение: И на Навальной улице будет праздник – президент для него сделает исключение

28.01.2021, 20:30, Разное

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Назвать улицу в честь находящегося под стражей оппозиционера — довольно сомнительная инициатива, которую вынесли на рассмотрение муниципальные депутаты города Москвы.

Опрометчивый на первый взгляд вопрос подняла Елена Гильц, депутат от КПРФ, в ходе заседания совета депутатов МО Академический.

Однако сомнительной инициатива кажется только на первый взгляд. Понятно, что никакой проезд именем Навального (по крайней мере в ближайшие лет 10) не назовут, ведь именами еще живых людей улицы, как правило, не маркируют. Понимают это и муниципальные депутаты, но под эгидой изучения общественного мнения жителей Академического района чиновники охотно выражают и свое мнение.

В муниципалитете иронизируют, что вторую улицу неплохо бы назвать в честь президента, но под такой дерзостью мало кто осмелится подписаться, ведь результаты сформированной советом рабочей группы отправятся на стол президента и в мэрию Москвы, — а там шутку могут понять неправильно.

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