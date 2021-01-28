Мнение: О сорняках и полевых культурах: инкубах и Анимусах

28.01.2021, 20:24, Разное

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Главное, что нужно знать про своего Анимуса, если вы женщина, (или Аниму, если вы – мужчина) – то, что это ваша собственная часть.

Это не чужая фигура, которую вы придумали для своих виртуальных игрищ, для диалогов с короной или этой короны кормления.

Знание о своей половине другого пола потому и является тайным, что большинство людей, получая это знание, начинают себе вредить.

Автор “Книги Откровений”, объединивший в 15-ом веке каббалу и алхимию, Иосиф Тайтацак писал, что не практикующий алхимию не должен становиться свидетелем такой работы “ибо сила ее такова, что он сразу же умрет”.

Хотя физическая смерть из-за неверного понимания Анимуса-Анимы никому не грозит, проблемы от ошибок в такой практике начаться могут. Об этом я должна предупредить и даже расскажу, какие проблемы. Тем более я их уже упоминала не раз.

Это, например, инкубы-суккубы и лярвы.

Несмотря на то, что понятия имеют привкус готических сказок, это вполне реальные явления.

Полевые сущности, вообще, более чем реальны, хотя и не видимы глазу.

А иногда и видимы даже.

Если вы чего-то боитесь или очень сильно желаете, образ этого не только постоянно присутствует у вас “в голове”, но и вмешивается в ваше жизненное пространство. Вам сложно отвлечься не только от мыслей о нем, но и от бурных эмоций в его сторону. Вы чувствуете отток сил, вы ощущаете активное влияние этого на ваше поведение, самочувствие, на ваш выбор. Если сила этого велика, вы не можете просто взять и “не думать”, поэтому неверно говорить, что фигура – у вас “в голове”. Она в вашем поле и влияет на все, что вы делаете. Вы можете не думать о ней какое-то время, но она не исчезнет сразу же и даже не обязательно ослабеет.

Вот почему нельзя собирать по разным сетевым помойкам сомнительную информацию. Это заразно и может наполнить ваше поле сорняками, которые будут мешать полезным всходам: хорошим привычкам, полезным планам и творческим идеям. Но про полеводство потом поговорим.

Решив культивировать своих Анимусов-Аним многие люди рискуют притащить в свое поле злобный сорняк: лярву или инкуба-суккуба.

Отличие между лярвами и инкубами не так уж велико. Лярва – это существующий или существовавший человек, в средневековой демонологии – это обычно дух усопшего, но с точки зрения полевых процессов, лярвой может стать фигура любого человека, с которым вы не контактируете вообще или контактируете мало. Близкий человек исключительно редко становится донором для лярвы. Обычно это малознакомый человек. Вы можете видеть его фотографии, следить за ним в соцсетях, смотреть видео с ним и представлять его, а главное – вести с его фигурой воображаемые диалоги. Вот как только подобная фигура начинает вам отвечать “в вашей голове”, пусть и при вашем активном участии, то есть вы осознаете, что отвечаете за нее, но увлечены таким диалогом, это уже лярва. Если вам кажется, что отвечает вам образ сам, тем более. И чем чаще вы общаетесь с такой фигурой, чем чаще вспоминаете о ней и вызываете ее в воображении, чем живей это происходит и больше эмоций в вас возбуждает, тем крупней и опасней лярва.

Я уже предвижу, как отдельные сценаристы, бедные на свои идеи, как обычно воодушевятся и начнут сочинять кино про отношения человека с лярвой или инкубом. Тема богатая, но ее надо хорошо понимать, чтобы не придумать клюкву.

Инкуб (для мужчин – суккуб) – это почти то же самое, но такой образ почти полностью придуман. Как вы видите, разница между инкубом и лярвой может быть совсем незначительна, если вы берете фотографию актера и представляете его своим любовником или поклонником. Похожий человек есть, но своего вы придумали, так, как вам захотелось. Это инкуб, если вы при этом не ищите встреч с актером, который стал его донором, но это лярва, если вам кажется, что с актером у вас тоже есть отношения и вы однажды встретитесь, пусть и в другой жизни.

Если вы пишете письма этому человеку, ждете с ним встречи или просто верите в возможное общение, то это лярва. А если осознаете, что человек отдельно, а похищенный у него образ отдельно, что это ваша игрушка, плод вашего воображения или мистическое существо, то это инкуб.

Инкуб (суккуб, если такая фигура женского пола) – это не любой похищенный или нарисованный образ, а такой, с помощью которого вы получаете сексуальное удовольствие. Писатели и художники создают не инкубов, а совсем другие сущности, обычно очень полезные, если их произведения талантливы. Инкуб создается исключительно ради собственного кайфа и поэтому превращается в паразита. Обычно инкубов используют для мастурбации, но даже если вы не занимаетесь мастурбацией, а просто “подпитываете” себя его воображаемой страстью, влечением, одобрением, восхищением, это тоже инкуб.

Кто вредней, инкубы-суккубы или лярвы, сложно сказать. Все зависит от размера. А размер сорной фигуры зависит от того, как часто вы прибегаете к ней, сколько эмоций и волнующих ощущений получаете от взаимодействия с ней и от того, сколько в вашей жизни полезных дел и других удовольствий. Бездельник в апатии способен вырастить такой большой сорняк в считанные дни, что тот его съест с потрохами. Но и те, кто балуются такими фигурами изредка, все равно сливают им энергию и даже скармливают части ресурсов.

Люди привыкли думать, что все, что у них “в голове” ни на что не влияет. Но сорные фигуры в поле – это не мысли и даже не мыслеформы, это существа-паразиты. Они не опасны, пока малы, но очень опасны, когда становятся большими и сильными. Это подобно вредным бактериям, которые мирно сосуществуют с полезной флорой организма, но как только иммунитет оказывается слаб, быстро захватывают организм и съедают человека. Не удивляйтесь такому подобию всего, ведь миром правит герметический принцип: что наверху, то и внизу.

Анимус и Анима – не имеют никакого отношения к сорнякам. Это полевые культуры.

Это не чья-то чужая, отдельная от вас фигура, это ваш двойник, ваша собственная андрогинная половина, та самая, о которой говорил Платон, но большинство его поняли слишком буквально.

Можете представить своего Анимуса или Аниму так, как если бы это были вы в параллельном мире, родись вы другого пола.

Ваш Анимус не может быть влюблен в вас, не может вас вожделеть, не может кормить вашу корону, не может вести с вами диалоги о вашем самочувствии и вашей самооценке. Если это происходит, то под видом Анимуса с вами говорит корона. Вы персонифицировали свою корону как кого-то симпатичного, кто вешает вам на уши лапшу, мешая достигать успехов в реальности.

Вы должны хорошо осознавать, что выбирая корону, вы отворачиваетесь от прокачки ресурсов, от успехов в реальной жизни. Чтобы повернуться лицом к ресурсам, надо отвернуться от короны, а лучше снять ее и выбросить.

Если ваш Анимус вдруг оказывается соблазнительным мужчиной и вызывает в вас желание предаться фантазиям о любви с ним, это инкуб, такой же демон как корона, и цель его точно такая же – забрать энергию, которую вы могли бы потратить на прокачку ресурсов.

Средневековая демонология, в которой считалось, что демоны обступают человека и охотятся за его жизненной силой – это точное описание того, что происходит в поле.

Все эти сущности легко порождаются человеком, который хочет получить удовольствие просто так.

Вот как люди открыли и продолжают открывать множество способов делать наркотики и так рождают аддикции, потребляющие их энергию и их ресурсы, так и психика сама по себе способна создавать энергетических паразитов посредством воображения и выращивать их. С тех самых пор, как человек стал осознавать, что такое кайф, многие стремятся получать его побольше, не тратя ничего. Обмануть систему не получается, точнее получается, но ценой своего собственного уничтожения, поскольку система вознаграждения за труд – это сук, на котором человек сидит.

Поэтому мы либо следуем правилам и законам, либо оказываемся на дне. Такие законы у поля, мне не сложно их все время повторять. Это доставляет мне удовольствие.

Анимус и Анима – это по сути взгляд наблюдателя, объективная самооценка, и не было бы потребности в делении на мужскую и женскую часть, хватило бы одной своей самооценки, если бы люди не делились на два пола.

Если вы женщина, вам необходим мужской взгляд на себя, чтобы иметь сексапил.

Свой собственный мужской взгляд необходим. Чужие взгляды – не в ваших границах. Даже если это ваш муж – это отдельный человек. Вот для чего нужен внутренний мужчина. Как вместо родителя взрослому человеку нужна внутренняя родительская фигура, так женщине нужен внутренний мужской взгляд, а мужчине – женский, чтобы самооценка стала автономной и чтобы появился сексапил.

Сексапил – то есть сексуальная привлекательность – особенно важен для трех ресурсов: ресурса имиджа, ресурса любви, ресурса секса. Для остальных ресурсов он не имеет такого значения, хотя лишним не будет.

Самые сексапильные люди имеют очень сильного Анимуса (женщины) или Аниму (мужчины). Сильного – это значит они его слышат, чувствуют, уважают и он достаточно компетентен, чтобы давать им верный совет.

Хороший Анимус бывает только у людей с нормальной самооценкой. Это значит: без короны, без ЗВ, без БП, с честной рефлексией.

Можно было бы считать, что хорошей самооценки достаточно и без Анимуса. Но нет, все же мало смотреть на себя реалистично и честно, надо еще уметь видеть себя глазами другого пола, если вы хотите иметь сексапил.

Иногда люди думают, что понимать людей другого пола можно, только благодаря большому опыту.

Но это не так.

Хороший Анимус или Анима не нуждаются в большом опыте.

У женщины может быть тысяча мужчин, а она не будет их понимать вообще, ни сколько.

Положительный опыт важней, но положительный опыт – это следствие хорошего Анимуса, а не причина.

У мужчин – та же ситуация.

Благодаря ОЗ, например, деньгам, мужчина может иметь много женщин, но ничего в них не понимать и совсем их не чувствовать.

Его Анима будет совсем слабой, да еще и в конфликте с ним. И растущий количественный опыт будет убеждать его в том, что все женщины одинаково холодные или лживые или скучные или еще какие-то не такие.

Если у мужчины сильная Анима, ему не просто везет на женщин, его не просто любят женщины, он и сам любит их, а больше всех одну, потому что мужчина с сильной Анимой чаще всего счастливо женат, по крайней мере к зрелым годам.

Злая Анима как и злой Анимус могут натворить с человеком больших бед.

У всех почти феминисток злой Анимус.

Иногда этот злой Анимус еще и трусливый, то есть поддакивает короне, что без ума от феминисток.

Но это у тех феминисток, которые готовы иметь с мужчинами отношения, только хотят побольше власти, чтобы держать мужчин в узде.

А те феминистки, которые уверены, что в каждом мужчине живет абьюзер, имеют очень жестокого Анимуса, презирающего их.

У одной радикальной феминистки я когда-то прочитала, что если мужчина не абьюзер, значит он подавляет свою “мужскую природу”, это делает его ущербным и лживым, а в какой-то момент он за это обязательно отомстит.

Вот такими мужскими глазами смотрят на себя феминистки и это не имеет никакого отношения к тому, как нормальные мужчины смотрят на женщин.

Вчера в письме мы видели, как одна чайлдфри попыталась снять зеленый виноград и согласиться, что каждой женщине хочется мужа и детей. Долгое время она считала, что избегает брака сама, а здесь решила согласиться, что да, хотелось бы. Что же она увидела? Она увидела мужской зеленый виноград. Как мужчины презрительно и придирчиво смотрят на женщин, выбирают только самых красивых и состоятельных, а от всех остальных воротят нос. Вот это – ее Анимус. Анимус, которого она заслужила.

Часто мужчина, который привык смотреть на женщин презрительно и делать вид, что они одолевают его предложениями, сняв зеленый виноград, начинает думать, что женщины смотрят на мужчин презрительно и наступают ногами на штабеля ненужных поклонников.

Если у вас есть корона, у вашего двойника она тоже будет.

Вот почему самое главное для получения Анимуса (Анимы) – это равное уважение к мужчинам и женщинам.

Любые гендерные искажения базируются на том, что одна из гендерных ролей кажется хуже другой. Еще больше проблем у тех, кто считает один биологический пол хуже другого.

Сильного Анимуса или Аниму будет иметь только тот человек, который осознает равную значимость обоих полов в природе и равную важность обоих гендерных ролей.

Если вы не уважаете женскую гендерную роль и считаете ее, пусть и в глубине души, тайно, ущербной или менее почетной, ваш Анимус будет презирать вас, и вам придется то ненавидеть его, то пресмыкаться перед ним, не рассчитывайте на сексапил. Если вы мужчина, не уважающий женскую гендерную роль, ваша Анима будет обижена на вас, она будет то мстить вам, то надевать колпачки на всех женщин, и проститесь с сексапилом в имидже и с хорошей потенцией в сексе.

Если вы не уважаете мужскую гендерную роль, считаете мужчин примитивными и грубыми, ваш Анимус будет вам мстить или надевать колпачки на мужчин, вам придется быть лошадью в короне или воевать с мужчинами, и о сексапиле вы можете не мечтать.

Только равное, совершенно одинаковое уважение к двум разным гендерным ролям. Это – самое главное.

Второе по значение – осознание гендерной разницы.

Если вы считаете гендерные роли равными, но за счет того, что не видите существенной разницы, или разница вам кажется искусственной, надуманной, у вас не будет Анимуса и Анимы.

Ваш Анимус будет женоподобным, ваша Анима будет мужеподобной, у вас не будет не только сексапила, ваше либидо будет слабым или нестабильным.

Очень часто люди с фрустрациями в сексе считают себя очень сексуальными из-за того, что их одолевают извращенные фантазии или они бывают сексуальны одержимы.

Одержимость и извращенность – это не сексуальность. Это следствие блокировок ресурса секса, порогов, плотин, то есть фрустраций.

Хороший поток в ресурсе – это стабильная, сильная, но легко контролируемая сексуальность, без голода, без навязчивых мыслей, легко сублимируемая в творчество, и обязательный сексапил – то есть привлекательность для другого пола. У сексуальных людей не бывает такого, чтобы секс им был нужен больше, чем их партнеру. Это признак фрустрации ресурса. Аддикции – следствия фрустраций.

Сексуальность не связана с количеством секса, но она связана с количеством сексуальной энергии. Сексуальная энергия дает не только сексапил, не только магнетизм для людей и денежных потоков, но и высокий жизненный тонус. Чуть позже я расскажу про функцию сексуальной энергии, она совсем не такая, как многие привыкли думать. Она не для оргазмов, а совсем для другого.

Но пока предлагаю обсудить начальную стадию формирования Анимуса и Анимы.

Удается одинаково уважать и считать равными обе гендерные роли? Если нет, что мешает?

А разницу гендерных ролей удается видеть? Не крошечную разницу, а существенную, большую. Что мешает?

Есть ли прогресс?