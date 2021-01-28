Без границ: пять солнечных направлений, о которых приятно помечтать в январе

28.01.2021, 20:14, Разное

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Праздники давно прошли, салюты стихли, а угол, в котором совсем недавно стояла новогодняя елка, кажется непривычно пустым и безжизненным. Чтобы вернуть краски в серые январские будни, компания Booking.com составила список городов по всему миру, куда можно отправиться в поисках солнца, как только поездки станут безопасными. Исследование компании о будущем туризма показало, что, несмотря на ограничения и изоляцию, 76% опрошенных ждут возможности снова начать путешествовать. Тем, кому не терпится отправиться исследовать мир, мы расскажем о солнечных направлениях, о которых приятно помечтать темными январскими вечерами.

Сонгкхла, Таиланд

Сонгкхла, или город двух морей, знаменит живописными пейзажами и древними храмами. Если вы мечтаете сбежать из промозглой русской зимы в ослепительное, тропическое лето – провинция на самом юге Таиланда станет для вас идеальным вариантом. Первые месяцы года Сонгкхла балует своих жителей длинными жаркими днями. Размеренный ритм жизни и огромное количество пляжей делают это место отличным направлением для любителей солнца, “ленивого” отдыха и загара.

Где остановиться: отель Songkhlataeraek Antiquehotel точно передает культурную многогранность города Сонгкхла, в котором проживают тайцы, китайцы и малайцы. На всей территории отеля гости могут любоваться элементами традиционного декора и характерными для местной культуры орнаментами, которые подчеркивают тесное переплетение трех культур.

Финикс (Аризона, США)

Когда бы вы ни отправились в Финикс, ясное небо будет вам гарантировано. Солнце в этом процветающем мегаполисе, расположенном в пустыне, светит 3 872 часа в год, что делает его одним из самых солнечных мест на планете! Однако не только погода привлекает путешественников в Финикс. Город является культурным центром: в нем расположены оперные театры и лучшие музеи штата. Кроме того, здесь находится Ботанический сад — потрясающий парк площадью 57 гектаров, где растут тысячи видов кактусов, деревьев и цветов со всего мира.

Где остановиться: апарт-отель Sonder — Hance Park удобно расположен в самом сердце Финикса и подойдет путешественникам, которых привлекает идея “дома вдали от дома”. Эти стильные апартаменты находятся в нескольких минутах ходьбы от Художественного музея Финикса, библиотеки Бертона Барра и музея Херд. Гости объекта размещения также имеют доступ к общему бассейну — мечта для тех, кто хочет получить максимальную дозу ослепительного солнца Аризоны!

Валлетта, Мальта

Столица Мальты, Валлетта, имеет весьма скромные размеры — 1 600 метров, но не менее значима в нашем списке, ведь она богата историческими памятниками XVI века, благодаря которым европейская столица была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот древний город-крепость, расположенный прямо у воды, является центром, где ремесленные рынки и оживленные рестораны переплетаются с богатой историей, насчитывающей 7 000 лет. Кроме того, Валлетта может похвастаться стабильно приятной теплой погодой — неслучайно это самый солнечный город Средиземноморья.

Где остановиться: в отеле “постель и завтрак” Ursulino Valletta, занимающем типичное послевоенное мальтийское здание, современный дизайн которого сочетается с историческим шармом. Гости могут отдохнуть на роскошной террасе с видом на море, наслаждаясь напитками после насыщенного дня, проведенного в Старом городе.

Марсель, Франция

В этом портовом городе на чарующем побережье Прованса вам гарантированы одни из лучших погодных условий в Европе: солнце светит в среднем в течение 7,25 часов каждый день. Ясное небо путешественники могут наблюдать здесь круглый год, однако именно летом Марсель по-настоящему оживает. Неповторимая атмосфера Франции, порт с замершими в ожидании приключений яхтами, бесчисленное количество местных кафе, залитых солнцем, покорит сердце любого путешественника.

Где остановиться: элегантная вилла типа “постель и завтрак” Valflor располагается в здании загородного дома XIX века. В старинном доме была сделана реставрация и обновлен интерьер для максимально комфортного пребывания постояльцев. На территории есть свой собственный открытый бассейн, окруженный пальмами и цветущими кустарниками.

Перт, Австралия

Небо над Пертом почти всегда голубое — не зря этот город считается одним из самых солнечных в Австралии. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Для любителей загорать на берегу океана, есть богатый выбор песчаных пляжей, а для тех, кто предпочитает культурную программу солнечным ванным, — возможность познакомиться с уличным искусством Австралии. А если вы фанат гастротуров или просто любите вкусно поесть, в Перте для вас собраны практически все кухни мира.

Где остановиться: отель InterContinental Perth City Centre — это роскошные, просторные и изысканно оформленные номера в самом центре Перта. Удобное расположение для тех, кто планирует исследовать город.

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