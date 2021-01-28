Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ

28.01.2021, 20:08, Новости дня

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Американская модель и светская львица Ким Кардашян обратилась к своим финансовым консультантам по вопросу раздела имущества, нажитого в браке с рэпером Канье Уэстом. Об этом со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, 27 января написал таблоид Us Weekly.

Сообщается, что в распоряжении Кардашян уже есть отчетность о стоимости ее активов. Издание подчеркивает, что модель намерена разделить имущество таким образом, чтобы все стороны развода остались удовлетворены.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год они с мужем встретили порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием “Семейство Кардашян”.

В январе 2021 года стало известно, что Уэст намерен после развода переехать в Великобританию, где присмотрел себе несколько вариантов жилья еще осенью.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

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