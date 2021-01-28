 

Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ

28.01.2021, 20:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская модель и светская львица Ким Кардашян обратилась к своим финансовым консультантам по вопросу раздела имущества, нажитого в браке с рэпером Канье Уэстом. Об этом со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, 27 января написал таблоид Us Weekly.

Сообщается, что в распоряжении Кардашян уже есть отчетность о стоимости ее активов. Издание подчеркивает, что модель намерена разделить имущество таким образом, чтобы все стороны развода остались удовлетворены.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год они с мужем встретили порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием “Семейство Кардашян”.

В январе 2021 года стало известно, что Уэст намерен после развода переехать в Великобританию, где присмотрел себе несколько вариантов жилья еще осенью.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 19,63 млн человек

06.08 / Адвокат Сафронова назвал используемую для шифровки книгу

25.06 / Руководитель “Электротяжмаша” будет временно отстранен от должности по собственной просьбе

10.01 / Из-за взрыва на Украине без газа остались почти 20 населенных пунктов

16.07 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

28.11 / В США российские истребители Су-35 назвали «убийцами»

21.11 / Бездействие Минэкономразвития грозит остановкой промышленных предприятий – письмо Зеленскому

24.12 / Марина Порошенко о программе развития Киева: Мы видим явное искажение приоритетов

03.08 / Установлены участники драки бывших десантников и бойцов Росгвардии в Москве

21.12 / Зеленский подписал закон о поддержке креативных индустрий и туризма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска