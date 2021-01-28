Google заблокировал аккаунт украинского политолога Телиженко, против которого США ввели санкции

28.01.2021, 20:08, Новости дня

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Компания Google заблокировала аккаунт украинского экс-дипломата и политолога Андрея Телиженко. Об этом он написал в Facebook.

“Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации [президента США Джо] Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах Telegram”, – написал он.

В сообщении от администрации Google, скриншот которого опубликовал Телиженко, сказано, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен “из-за нарушения экспортных законов”.

https://www.facebook.com/andrii.telizhenko/posts/3546178235450492

5 октября 2020 года стало известно, что Госдепартамент США аннулировал визу Телиженко. Аннулирование визы произошло незадолго до того, как министерство финансов США наложило санкции на другого украинца, сотрудничавшего с Джулиани, – внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

Телиженко сопровождал Джулиани во время его визита в Украину в 2019 году, в ходе которого адвокат Трампа встречался с украинским внефракционным нардепом Андреем Деркачом; и Телиженко и Деркач тесно общались с Джулиани.

В октябре 2020 года аккаунты Телиженко заблокировали компании Facebook и Twitter за то, что он помогал адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани собирать информацию о Байдене. ВTwitter страницу позднее восстановили, в Facebook он создал новый аккаунт.

11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попали нардеп Александр Дубинский, экс-прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.

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