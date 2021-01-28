Ермак о переговорах “Нормандской четверки”: Я противник утверждений, что что‑то зашло в тупик

28.01.2021, 20:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью “НВ” заявил, что переговоры в нормандском формате не зашли в тупик.

“Я категорический противник утверждений, что что‑то зашло в тупик. Сам факт того, что эти переговоры происходят и все съезжаются в Берлин, говорит о том, что они продолжаются. Сейчас обсуждались так называемые кластеры, предложенные французской и немецкой сторонами, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта”, – сказал Ермак.

По его словам, между участниками переговоров возникают споры по ряду вопросов.

“У нас есть наше видение, его поддерживают наши партнеры. Естественно, это вызывает многочисленные споры и дискуссии со стороны представителей РФ. Один из вопросов: кто является представителем территорий, как это записано в Минских соглашениях? Мы считаем, что люди, которые были вынуждены выехать после оккупации отдельных районов, имеют полное право быть такими же полномочными представителями. Говорить о тупике невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия. Я много раз говорил, что для нас важна жизнь каждого гражданина Украины. И даже ради спасения одной жизни важно вести переговоры”, – подчеркнул Ермак.

В Берлине 12 января прошла встреча советников глав “Нормандской четверки”. Представитель России на переговорах Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Следующая встреча советников глав государств “Нормандской четверки” состоится 22 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

—