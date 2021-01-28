 

США захватили в Ливии российский комплекс ПВО

28.01.2021, 20:08, Новости дня
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Американские военные в июне 2020 года захватили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) российского производства “Панцирь-С1”, его вывезли на базу Рамштайн в Германии. Об этом сообщает The Times.  

По данным издания, комплекс “Панцирь-С1” у России приобрели Объединенные Арабские Эмираты, позже его поставили Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Войска Хафтара оставили ЗРК “Панцирь-С1” на авиабазе после неудачной попытки захвата столицы страны Триполи и контратаки правительственных войск, которых поддерживает Турция.

Комплекс был доставлен на базу, где размещались турецкие военные, а позже – на аэродром Зувара, откуда был вывезен американскими военными в Германию.

The Times пишет, что операция была проведена на фоне опасений, что ЗРК может использоваться для уничтожения гражданских самолетов.

Попадание ЗРК “Панцирь-С1” к американским военным – негативный факт, но чтобы “что-то понять и реализовать”, США потребуется время, считает вице-президент Академии военных наук РФ Сергей Модестов. К тому времени Россия будет “далеко впереди”, сказал он в комментарии российскому “Интерфаксу”. Генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев сообщил агентству, что из-за ряда нюансов аналог комплекса США не смогут сделать.

В марте 2020 года об уничтожении в Сирии восьми российских ЗРК “Панцирь” сообщал президент Турции Реджеп Эрдоган. Они были ликвидированы в результате атаки беспилотных аппаратов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С” предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Комплекс может защищать объект от наземных и надводных угроз. Комплексы “Панцирь” в различных модификациях есть на вооружении у российских военных. Они также поставляются на экспорт.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует генерал Хафтар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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