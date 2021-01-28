Мнение: Дезертирство 6-й бригады

28.01.2021, 19:58, Разное

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В Йемене более 150 солдат и офицеров 6-й бригады хадистов дезертировали с фронта и перешли на сторону хуситов.

После улаживания формальностей, они планируют продолжить воевать, теперь уже на стороне хуситов против своих бывших "коллег".

Несмотря на все попытки остановить рост дезертирства в рядах хадистов, люди по-прежнему продолжают уходить.

Уходят по разным причинам – тут и недовольство политикой Саудовской Аравии и ОАЭ, и многомесячные задержки по зарплате, и многомесячные отступления и поражения, которые оказывают деморализующее воздействие на и без этого, не самые стойкие части.

Хуситы этим пользуются и оперативно встраивают все новые и новые факты такого рода в свою пропаганду направленную на военных противника.

И эта пропаганда работает.

Плюс до кучи.

Хуситы гоняют саудовских наемников в Наджране.

Обзор событий в Йемене за январь смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/6508298.html

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