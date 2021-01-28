“Что полезнее?”: Ученые сравнили эффект для здоровья человека бега и быстрой ходьбы

28.01.2021, 19:54, Разное

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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению позитивного эффекта для здоровья человека быстрой ходьбы и бега. На основании его результатов исследователи рассказали о преимуществах и недостатках друг перед другом обоих видов физической активности.

Обобщая результаты принятых в научной работе исследований, эксперты отметили в целом большую пользу физической активности в виде насыщения крови кислородом и кровью тканей, повышения самоэффективности и снижения депрессии и тревожности. При этом, по словам ученых, в вопросе похудения бег, даже довольно медленный, является значительно более эффективным проявлением активности. Так, при беге человека, имеющего массу в 70 кг, со скоростью всего 8 км/ч, происходит сжигание калорий в количестве 600 единиц, тогда как при ходьбе с почти аналогичной скоростью в 5,6 км/ч калорий сжигается вдвое меньше. Еще большую важность для организма бег представляет в плане увеличения продолжительности жизни. Как свидетельствует статистика, всего 5-10 минут бега со скоростью 10 км/ч может уменьшить вероятность наступления летального исхода от сердечно-сосудистых или других опасных заболеваний. Исследования также показали, что люди, имеющие пристрастие к бегу, в среднем живут на 3,8-4,7 лет дольше, чем воздерживающиеся от беговой нагрузки жители планеты.

С другой стороны, использование бега в качестве основной физической активности имеет явный недостаток перед ходьбой в виде более высокой травматичности. Отдающие предпочтение бегу люди нередко получают травмы в виде стрессового перелома большеберцовой кости, повреждений ахиллова сухожилия или подошвенного фасциоза. В результате, около 50% “бегунов” в процессе своей беговой практики так или иначе получают травмы, а количество пострадавших от повреждений при быстрой ходьбе составляет всего 1%.

Резюмируя свои рекомендации, специалисты посоветовали в процессе жизни разумно комбинировать оба вышеуказанных вида физической активности. При этом, во избежание получения нежелательных сопутствующих последствий, любителям бега или ходьбы лучше предварительно проконсультироваться с профильными специалистами-медиками.

Источник: www.popmech.ru