“Помогите разрешить спор с мужем!”: Ирина Слуцкая попросила совета у подписчиков

28.01.2021, 19:54, Разное

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Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой посоветовалась с подписчиками по поводу написания собственной книги. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от фолловеров.

Хозяйка аккаунта является одной из знаменитых спортсменок страны. К её высоким достижениям можно отнести две золотые медали за победы на мировых чемпионатах по фигурному катанию и семь – на первенствах Европы по этому виду спорту. Также Ирина Слуцкая становилась серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Спортивную карьеру красавица завершила еще в 2006 году, и теперь её супруг настоятельно порекомендовал ей рассказать о своих успехах читателям в автобиографическом произведении. “Книге быть? Муж очень вдохновился этой идеей, он хочет, чтобы я написала автобиографическую книгу о своем жизненном и спортивном пути. А я пока сомневаюсь…”, – призналась Слуцкая подписчикам. Она упомянула, что мнение посетителей микроблога является для неё очень важным, и поэтому попросила их разрешить спорную ситуацию.

Все фолловеры единодушно порекомендовали фигуристке прислушаться к совету мужа и написать автобиографическую книгу. При этом одна из поклонниц призвала любимицу сдобрить свое произведение присущим спортсменке добрым юмором.