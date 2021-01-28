Пригожин прокомментировал судебный иск ФАН к «Радио Свобода»

28.01.2021, 19:54, Разное

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В четверг, 28 января, стало известно, что Федеральное агентство новостей планирует подать иск против признанного в РФ иноагентом издания «Радио Свобода». По заявлению главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука, ущерб ФАН от недостоверных публикаций и «расследований» иноагента составил порядка 500 млн рублей. Эту сумму истец и намерен взыскать с ответчика в суде.

Данную ситуацию прокомментировал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Его заявление опубликовала на официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба компании «Конкорд».

По словам Пригожина, этот иск «заставит Федеральную резервную систему США подпечатать еще долларов». Также бизнесмен отметил, что на полученные по суду средства Медиагруппа «Патриот» сможет и дальше защищать российские ценности.



Отметим, что помимо иска против самого «Радио Свобода» суду предстоит рассмотреть иски и против других изданий, распространивших недостоверную информацию о работе Федерального агентства новостей. Также в ФАН намерены опровергнуть недостоверные публикации «Радио Свобода» и приложить опровержения к исковому заявлению.

Источник: riafan.ru