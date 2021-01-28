 

Требующих отставки Пашиняна оппозиционеров задержали в Ереване

28.01.2021, 19:32, Новости дня
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Полиция в Ереване задержала участников акции протеста у здания правительства Армении, требующих отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Протестующие пытались ворваться в здание правительства, но были оттеснены правоохранителями. Нескольких демонстрантов посадили в полицейские машины, всего были задержаны 26 человек, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в настоящее время акция протеста завершена, собравшиеся уже разошлись. Сейчас у здания правительства дежурят небольшие отряды полиции. О дальнейших действиях демонстрантов будет сообщено позже, рассказал один из организаторов акции Тигаран Чобанян.

С ноября армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь  и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.



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