Видео: Главу Киргизии ревнуют к Китаю

28.01.2021, 19:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Киргизии прошла инаугурация нового президента Садыра Жапарова, пришедшего к власти по итогам очередной революции. Он заявляет, что является союзником России. Но, учитывая положение Киргизии, у него просто нет другого выхода. При этом в республике звучат опасения, что Жапарова слишком многое связывает с Пекином, который теперь может потеснить Москву на киргизской территории.

Теги:

Россия и Китай

,

Киргизия

,

Средняя Азия

,

Дмитрий Бавырин