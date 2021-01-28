Видео: Главу Киргизии ревнуют к Китаю
28.01.2021, 19:32,
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В Киргизии прошла инаугурация нового президента Садыра Жапарова, пришедшего к власти по итогам очередной революции. Он заявляет, что является союзником России. Но, учитывая положение Киргизии, у него просто нет другого выхода. При этом в республике звучат опасения, что Жапарова слишком многое связывает с Пекином, который теперь может потеснить Москву на киргизской территории.
Теги:
Россия и Китай
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Киргизия
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Средняя Азия
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Дмитрий Бавырин
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