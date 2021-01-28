В Белоруссии запретили слово «Навальный»

28.01.2021, 19:11, Разное

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Жлобинский районный суд вынес решение о внесении в республиканский список экстремистских материалов слова «Навальный».

Со дня принятия решения все информационные ресурсы, использующие фамилию берлинского пациента, будут блокироваться, а в отношении применивших это слово граждан Белоруссии будет начат уголовный процесс.

Решение коснётся и СМИ. В своих материалах они обязаны будут использовать согласованные с Министерством информации Белоруссии синонимы.

Обсуждение беглого, но принятого обратно оппозиционера в вечернем выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» уже не содержало запрещённых судом слов.

– Ну и к новостям из соседнего государства: Химкинский суд принял решение оставить немецкого протестуна под стражей, там опальный автор видеосюжетов проведёт как минимум ближайшие 30 дней. Однако популярный в международной информационной сети «ИНТЕРНЕТ» блогер не остался без внимания западных персонажей: дочь Маккейна пришла на местное телешоу в футболке с надписью, связанной с фамилией борца в синих трусах. А президент Республики Беларусь Александр Лукашенко наоборот раскритиковал действия Саакашвили российского формата, добавив, что если пилот дронов борется с президентом, то его прошлое должно быть кристально чистым, — сказала диктор белорусского телеканала Анна Эйсмонт.

Российское правительство поддержало белорусских коллег, добавив, что белорусы сделали большой шаг в переговорах по цене на энергоносители.

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