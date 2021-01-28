От Ирины Шейк для Moschino до Карли Клосс для adidas: дайджест fashion-новостей недели

28.01.2021, 19:20, Разное

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Moschino

Бренд Moschino представил рекламную кампанию новой коллекции, героинями которой стали Ирина Шейк, Белла Хадид, Джулия Нобис, Ясмин Вейналдум и другие модели. Они примерили образы в стиле 1950-х годов из весенне-летней коллекции Джереми Скотта, представ перед камерой Стивена Мейзела в образе кукол-марионеток. Стилизовала эффектную съемку Карлин Сер де Дюдзель, за макияж отвечала визажист Пэт Макграт.

Hublot

Швейцарская часовая мануфактура Hublot вот уже четыре года сотрудничает с производителем мужской обуви, одежды и аксессуаров класса люкс Berluti. Вслед за моделью часов Classic Fusion с использованием кожи Venezia, творческий союз представил новинку – Big Bang Unico Berluti Cold Brown. Фирменной кожей оттенка Cold Brown Patina отделано внешнее кольцо циферблата этой уникальной модели, из кожи Berluti также изготовлены безель и ремешок. Хронограф Big Bang Unico Berluti Cold Brown выпущен лимитированной серией в 100 экземпляров.

Furla

Весенне-летняя рекламная кампания Furla празднует оптимизм и легкость духа, провозглашая новый манифест марки – #FUNFURLA. Под девизом свободы, радостной элегантности, дружбы и творчества Furla приглашает каждого принять участие в этом празднике жизни. Антуражем съемки становится Средиземное море, бескрайнее небо, цветочные поля, с которыми гармонично соседствуют новые модели клатчей, шопперов, часов и других изделий бренда.

Zenith

Швейцарская часовая марка Zenith представила масштабный арт-объект, созданный в сотрудничестве с Фелипе Пантоне. Знаменитый современный художник, который прославился созданием уличных граффити и инсталляций в мировых мегаполисах, по-новому взглянул на мануфактуру Zenith в Ле-Локль.

В работах Фелипе Пантоне я увидел невероятные динамику и энергию, которые близки по духу хронографам Zenith,

– рассказал глава марки Жюльен Торнар. Пантоне оформил здание мануфактуры современной синтетической тканью, на которой, как на холсте, изобразил цифровую графику в собственном фирменном стиле.

Rado

Компания Rado в течение многих лет поддерживает тесную связь с исследовательницей трендов из Нидерландов, тренд-аналитиком Ли Эделькорт. И теперь, впервые за все эти годы, Ли представила собственную модель именных часов, созданных в сотрудничестве со швейцарским брендом. Вдохновением для создания Rado True Thinline Stillness послужила обтекаемая форма ультратонких часов True Thinline, позволив объединить две наиболее значимые инновации: высокотехнологичную керамику, устойчивую к появлению царапин, и революционную конструкцию корпуса моноблок. Часы впервые представлены в новой упаковке Rado.

adidas

adidas и модель Карли Клосс выпустили первую совместную коллекцию, призванную вдохновить молодое поколение полюбить спорт. Весенне-летняя линия разработана совместно с двумя молодыми активистками и новаторами Алексис Уильямс и Элишей Анг. Коллекция adidas x Karlie Kloss включает в себя широкий выбор универсальной одежды для активного отдыха, от базового спортивного бра и леггинсов для тренировок до вдохновленной уличными трендами одежды для активного образа жизни современного поколения.

Termit

Бренд одежды Termit совместно с Федерацией сноуборда России создали мужскую и женскую коллекции профессиональной экипировки – из высококачественных материалов с использованием передовых технологий сноубордической одежды, включая куртки, штаны, флисовые худи и варежки. Марка стала генеральным спонсором по экипировке национальной сборной команды по сноуборду на последующие 5 лет. Каждый сезон будут представлены мужская и женская капсулы зимней одежды для катания, в которых спортсмены планируют выступать на всех знаковых российских и международных соревнованиях.

Hunkemöller

Ко Дню Влюбленных Hunkemöller представляет Share Your Love – кампанию любви к себе и собственному телу, в которой девушки самых разных форм и типажей делятся этой любовью со своими партнерами и… зеркалом.В центре внимания – новые модели провокационной линейки Private: фантазийные боди, комплекты из бандажных лент, прозрачные юбки и топы, а также кимоно, плетки, маски и пояса для чулок из эко-кожи.