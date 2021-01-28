 

Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza

28.01.2021, 19:14, Новости дня
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87-летний советский и российский актер Василий Лановой пережил состояние клинической смерти. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что медики оценивают состояние Ланового как очень тяжелое.

Лановой после заражения коронавирусом 2 января был госпитализирован и в течение последних 20 дней находился под капельницей. 28 января его перевели в реанимацию. К этому моменту актер уже сдал отрицательный тест на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 выявили более чем у 100,9 млн человек, из них более 2,17 млн умерли.

В России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 3,7 млн, умерло 70,5 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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