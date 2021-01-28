 

Чиновник Киевского облсовета присвоил более 500 тыс. грн, выделенных ветеранам и инвалидам – прокуратура

28.01.2021, 19:14, Новости дня
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Бывшему чиновнику Киевского областного совета сообщили о подозрении в присвоении 565 тыс. грн адресной помощи жителям региона. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемый, находясь на должности начальника одного из отделов аппарата Киевского областного совета, подделывал официальные документы. Это позволило ему присвоить адресную денежную помощь, выделенную инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, развития волонтерского движения, которая выплачивается по программе “Забота”, отметили в сообщении.

Правоохранители разыскивают бывшего чиновника. Подозрение сообщили по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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