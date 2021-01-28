 

В Грузии введут “карантин выходного дня”

28.01.2021, 19:14, Новости дня
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Власти Грузии приняли решение ввести в стране “карантин выходного дня”. Об этом 28 января сообщает издание “Грузия Online”.

Карантин будет действовать в Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди по субботам и воскресеньям. В частности, остановят общественный транспорт, также не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки.

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пояснила, что для поддержания эпидситуации важно, чтобы два дня в неделю мобильность людей была низкой. По ее словам, с учетом практики разных стран, было принято решение ввести ограничения на два дня в неделю.

“Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли “закрытыми днями” суббота и воскресенье или любой другой день недели”, – уточнила Тикарадзе.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Грузии зарегистрировано более 256 тыс. случаев коронавируса, умерли 3127 пациентов с COVID-19.

С 1 февраля в Грузии отменят ряд ограничений, введенных в стране с 28 октября прошлого года – возобновят работу все магазины и торговые центры. Также будут восстановлены регулярные авиарейсы, которые ограничили в марте 2020 года.

В Украине “карантин выходного дня” вводили в конце прошлого года – на три уик-энда (14–15, 21–22 и 28–29 ноября). Были закрыты непродовольственные магазины и развлекательные заведения. В то же время заведения общественного питания могли работать только навынос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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