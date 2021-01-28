 

На военном полигоне бронетранспортер наехал на военного, солдат умер – командование

28.01.2021, 19:14, Новости дня
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Утром 28 января на одном из военных полигонов Украины в результате наезда многоцелевого плавающего бронетранспортера (МТ-ЛБ) погиб старший солдат Анатолий Мельник, проинформировала пресс-служба оперативного командования “Север” в Facebook. 

Причиной трагедии в командовании назвали нарушение техники безопасности. 

“При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель буксовавшего МТ-ЛБ в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть”, – сообщили в командовании. 

Там заверили, что две недели назад во всех частях командования провели учения по технике безопасности и военные прошли инструктаж. 

Мельник родился в 1981 году, он сумчанин. У погибшего осталась жена, она тоже военнослужащая. Мельник с супругой служили в одной бригаде. 

По факту случившегося командование начало расследование, о результатах обещают проинформировать. 

“Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/1792797760901014


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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