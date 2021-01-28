Водопровод украли, пруд высох

28.01.2021, 19:08, Разное

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Жители степного поселка три года живут без воды. Выручает снег.

Во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал помочь жителям Геленджика, которые получают пресную воду по графику на несколько часов в сутки. Местные чиновники объясняли, что в дефиците виноваты обмеление источников и застройка курорта, повышающая нагрузку на сети. «Проблему мы решим. Государство не будет на этом экономить», — заверил президент.

Трудности с водой есть не только у обитателей окрестностей скандального дворца. От 8,5 до 12,6 миллиона россиян (подсчеты различных ведомств сильно расходятся) пьют некачественную воду. Государство обещает помочь примерно половине из них (5 миллионам жителей). Для этого с 2018 года действует федеральный проект «Чистая вода». На строительство водопроводов и очистных сооружений планируется потратить почти 250 млрд рублей за 6 лет.

В министерстве строительства признают, что «запуск программы шел тяжело». За два года регионы освоили меньше 6 млрд рублей, потому что не смогли подготовить проекты и обосновать сметы.

Пока столичные чиновники строчат в отчетах потрясающие цифры, жители поселка Уфимовский Дергачевского района Саратовской области растапливают снег, чтобы постирать, помыться и напоить скотину. Пруд, из которого люди брали талую и дождевую воду, пересох три года назад. Водопровод, шедший к селу от реки, украли еще раньше. Полиция закрыла дело. Теперь воду в Уфимовский раз в неделю привозят на грузовике.

Трубы не горят, а исчезают Снег на плите. Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»

«Зимой хорошо, снег выручает, — Кымыскали Исаев зачерпывает полный таз из сугроба во дворе и несет в кухню на плиту. — Сегодня буду целый день топить снег, чтобы завтра искупаться. На баню надо 50 литров горячей воды и 40 литров холодной».

В сенях стоят 60-литровые канистры. «Когда приезжаем по делам в Дергачи, обязательно набираем там из колонки воды про запас. В райцентре сразу понимают: а, вы в Уфимовском живете!» — смеется собеседник.

Местные хозяйки знают, как экономить воду: тазик, в котором моют посуду после завтрака, не выливают, в нем же моют тарелки после обеда и ужина.

Воду после стирки можно использовать для мытья полов.

Под окнами дома Исаевых стоят абрикосовые деревья. «Прошлым летом ничего с них не собрали, — машет рукой Кымыскали. — Без полива даже картошка на огороде не растет. Здесь же полупустыня». Пока в поселке был пруд, сельчанин держал гусей и уток. Сейчас остались только овцы. Утром и вечером Кымыскали набирает две пластиковые бочки воды и за веревку волочет полкилометра по заснеженной степи до кошары.

Коров местные жители гоняют на водопой к подземному резервуару — 40-кубовой цистерне, закопанной на окраине поселка еще при совхозе. Амангельды Биктасов качает воду в обледеневшую поилку. Воду в резервуар привозят раз в неделю из пруда в соседней деревне, расположенной в восьми километрах. «Вчера буран был. ЗИЛ забуксовал, сделал только один рейс из пяти», — Амангельды потуже затягивает ушанку, защищаясь от ледяного ветра. Жители Уфимовского вскладчину оплачивают бензин для водовозки. В месяц выходит до трех тысяч рублей с двора.

Слева Амангельды Биктасов. Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»

Амангельды спускается на дно бывшего пруда. Легко раскапывает рыхлый снег руками. Внизу — сухая растрескавшаяся земля.

Водоем иссяк в феврале 2018-го: «Утром пригнали скотину. Видим: лед просел, под ним — пусто», — разводит руками Биктасов.

Водоем иссяк в феврале 2018-го: «Утром пригнали скотину. Видим: лед просел, под ним — пусто», — разводит руками Биктасов. Обычно пруд наполнялся талыми водами. Запаса хватало на целый год до следующей весны. Так устроено водоснабжение многих сел в засушливом Заволжье. Мини-водохранилища нужно очищать от растений и ила, зимой запахивать на берегу снег в валы, чтобы задержать как можно больше влаги. «После совхоза никто этим не занимался. Даже если зима выдастся снежная, вода не накопится — камыш и тина все заберут», — объясняет Амангельды.

Летом в степи бывают пожары.

Если огонь подойдет к поселку, тушить будет нечем. Ближайшая пожарная машина и гидрант находятся в селе Демьяс за 16 километров.

Бурить скважину в Уфимовском бесполезно. Подземные воды залегают на глубине 170 метров, они соленые и не годятся даже для полива огородов. Запасы питьевой воды дома. Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»

В прошлом веке Уфимовский получал воду из Волги, до которой отсюда — больше 250 километров. По оросительному каналу, построенному в 1970-х, волжскую воду закачивали в Большой Узень, превращенный в каскад водохранилищ, а оттуда по многокилометровым трубам подавали в поселки первоцелинников. Почти в каждом дворе Уфимовского была колонка. Кое-кто даже провел воду в дом.

В середине 2000-х 36-километровый участок труб исчез. Услышав в степи трактора, бывший совхозный бригадир Канаткали Сарсенбаев подошел с вопросами к рабочим. «Не твое дело, — ответили те. — Районная администрация велела выкопать трубы, потому что они заржавели». Нового водопровода к селу не проложили.

В администрации Дергачевского района «Новой» рассказали, что водопровод был демонтирован в 2006 году. «Я работаю с сентября 2020-го и не владею информацией, кто и почему это сделал, — пояснил и. о. первого заместителя главы Денис Коныхов. — В архиве нет актов о списании. Единственный документ, который удалось найти, — ответ из отдела милиции от 2006 года о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления».

«В степи люди крепкие»

«На этой улице были двухэтажные общежития», — проваливаясь в сугробы, Биктасов пробирается к развалинам из красного кирпича. Каждое лето сюда заселяли солдат, студентов и заводских рабочих из Саратова, «зерна было столько, что не успевали убирать». На месте бетонных обломков стояла ферма на две тысячи коров.

Амангельды со школы любил машины. Улыбаясь, вспоминает марки тракторов и комбайнов, на которых работал: «И на стогометке, и на грейдере, чего только тут не было!» Механизаторы хорошо зарабатывали: в 1983 году Биктасов пригнал из Белоруссии «Москвич».

Перед заброшенной школой — остатки детской площадки. На металлической «паутинке» еще видны следы желтой краски. Оконные стекла в синих рамах целы. Сквозь пыль можно разглядеть кружевные занавески. Школу закрыли в 2000-х. Стены кое-где уже начинают крошиться. На углу висит новенький ярко-красный телефон-автомат, снабженный табличкой со шрифтом Брайля.

Школа. Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»Амангельды открывает дощатую дверь клуба. В бывшем спортзале пахнет старым деревом и сыростью. Когда Биктасову было 20 лет, при клубе действовала футбольная команда. «В Красную Речку на товарищеские матчи ездили, в Дергачи. И всех обыгрывали», — Амангельды выкатывает откуда-то сдутый мяч и с удовольствием забивает гол. Правда, ворота теперь нарисованы краской на стене.

От развалившегося совхоза бывшим работникам не досталось ни пашни, ни техники. «Но мы здесь, в степи, люди крепкие. На земле удержались», — говорит Биганым Тугаева. Сельчане выжили за счет натурального хозяйства: пока была вода, семьи держали по 12–17 коров.

Аграрный подъем в эпоху импортозамещения описывается следующими цифрами (в расчете на одну «рогатку», как здесь говорят): за лето нужно отдать полторы тысячи рублей пастуху, на зиму закупить два тюка сена по 8 тысяч рублей и две тонны зерна по 10–12 тысяч рублей. Несколько раз в неделю приезжает молоковоз. Молоко у жителей принимают по 13 рублей за литр. Говядину закупщики берут по 160 рублей за килограмм. «Мы и этому рады. Пенсии у большинства получились минимальные, потому что из-за развала хозяйства люди недобрали официального стажа», — объясняет Биганым Утеповна.

Бывшая доярка Евгения Губанова получает 10 тысяч рублей. Половину откладывает на оплату коммунальных услуг. Остальное тратит на продукты: муку, макароны, крупу, сахар, чай.

Сельпо в Уфимовском закрылось лет десять назад. Жители ездят за покупками в Дергачи за 50 километров. Билет стоит 100 рублей. «Автобус проезжает мимо нашего села в 6:30. Обратно — в 20:30. Автовокзал в Дергачах закрывается в 18:00. Хорошо, что нам разрешают погреться в магазине», — рассказывает пенсионерка.

Биганым Тугаева. Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»

У Евгении Михайловны два внука. Младшему — три месяца. В начале января малыш заболел. Фельдшерский пункт в Уфимовском оптимизировали в 2000-х. Ближайшая больница и аптека — в райцентре. «Машины у нас нет, на автобусе с младенцем не поедешь. Вызвали скорую. Приехала ржавая холодная «Газель». Хорошо, что это было до снегопада, а то бы застряли, в поселке улицы не чистят», — говорит Губанова.

Дети из Уфимовского ездят в школу поселка Октябрьский за 17 километров. Школьный автобус отправляется в 7:30. Зимой в это время совсем темно. Евгения Михайловна провожает старшего внука с фонариком. Никакого уличного освещения в поселке нет.

Неподъемная целина

Пытаясь вернуть воду в село, Канаткали Сарсенбаев писал обращения в областное министерство строительства, губернатору и спикеру ГД Вячеславу Володину. Инстанции уверяли: «Водоснабжение поселка осуществляется в штатном режиме». Старейшина отправил письмо Владимиру Путину.

Из ответа президентской администрации сельчанин мог бы понять, что ему следует чаще смотреть не в окно, а в телевизор, рапортующий об успехах сельской жизни. На двух страницах жителю Уфимовского рассказали об имеющейся в его поселке коммунальной инфраструктуре. По мнению АП, здесь есть водозабор, насосная станция, водонапорная башня, подземные сети длиной 1,8 километра, семь уличных колонок и пруд емкостью 24 тысячи кубометров, наполняющийся посредством атмосферных осадков. «Пруд заполнен на 45 процентов, — говорится в ответе. — Подача воды осуществляется ежедневно согласно графику».

Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»

В районной администрации объясняют, что

получить воду Уфимовскому не поможет даже нацпроект.

В программу берут села, где живут больше 500 человек. Из 42 поселков района до этой отметки дотягивают только восемь (если считать официально прописанных жителей). Целинные степи обезлюдели. Дергачевский район — самый большой по площади в Саратовской области. Но прописано здесь всего 17,4 тысячи человек. На окраинах района плотность населения упала до одного человека на квадратный километр. В трети сел количество жителей измеряется двузначными числами. С 2016 года официально упразднены пять поселков, в которых не осталось никого.

Проблемы с водой есть не только в Уфимовском. Еще 10 лет назад областные власти признавали, что ситуация в левобережных районах «критическая». С тех пор ничего не изменилось. Саратовское министерство строительства подсчитало, что в 2021 году (как и в 2009-м) некачественную воду пьют больше 290 тысяч жителей региона.

Надежда Андреева

собкор по Саратовской области

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