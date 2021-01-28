«Лечение души» американской нации Байден начал с борьбы с расизмом

28.01.2021, 19:06, Новости дня

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Одним из первых своих решений на посту президента США Джо Байден подписал указы о принятии законов по борьбе с расизмом, пишет France 24. По его выражению, пока в Штатах бытует расизм, душа американцев будет неспокойна. И смерть Джорджа Флойда, погибшего от полицейского произвола, открыла на это глаза.

Это было одно из главных его обещаний во время предвыборной кампании. И теперь Джо Байден его выполняет. Он обещал восстановить душу нации, подписав четыре указа о реформе расовой справедливости.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Наша душа будет неспокойна всё то время, пока позволено существовать систематическому расизму. Мы не можем искоренить его за одну ночь. Мы не можем сразу всё исправить. Но он губителен, он разрушителен, и он дорого обходится.

В этих указах меры по борьбе с ксенофобией, по обеспечению справедливого доступа к жилью, а также по искоренению предвзятости в правительственных институтах. Президент планирует реформировать систему наказания, отказавшись от использования частных тюрем для федеральных преступников. Адвокаты утверждают, что из-за этих тюрем растёт количество заключённых и что там непропорционально много представителей меньшинств.

Объявляя эти меры, Байден вспомнил об убийстве темнокожего Джорджа Флойда — знаменитый пример полицейской жестокости.

ДЖО БАЙДЕН: Эти 8 минут и 46 секунд, которые унесли жизнь Джорджа Флойда, открыли глаза миллионам американцев и миллионам людей по всему миру. Это было правосудие с коленом на шее, мы этого не забудем.

Ещё со времён своей кампании Джо Байден показал, что расовое равенство станет для него приоритетом во время президентского срока. И в этом ещё одно его отличие от предшественника.

Дата выхода в эфир 27 января 2021 года.