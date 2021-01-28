Найдено новое средство в борьбе с облысением

28.01.2021, 19:00, Разное

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Тайским ученым в ходе проведения исследования удалось найти новое средство, которое поможет бороться с облысением. В эксперименте специалистов приняли участие несколько десятков человек, страдающих данной проблемой.

Научные сотрудники установили, что растение авиценния морская имеет в составе ключевое вещество под названием авицехинон-С. Оно и помогает остановить уже запущенный процесс выпадения волос путем подавления действия ферментов, приводящих к повышению уровня гормонов, провоцирующих облысение.

Участникам эксперимента нужно было на постоянной основе втирать в кожу головы экстракт растения. Оценив результаты, исследователи сделали вывод о том, что действующее вещество авицехинон-С эффективно предотвращает выпадение волос и дополнительно стимулирует рост новых фолликулов.

На сегодняшний день большинство препаратов, присутствующих на рынке, являются ненатуральными. Такие средства от облысения зачастую имеют множество побочных эффектов, а вышеназванный экстракт состоит исключительно из природных компонентов.

Источник: ria.ru