Злоумышленники в России нашли новую схему взлома банкоматов

28.01.2021, 19:00, Разное

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Злоумышленники в РФ нашли новую схему удалённого взлома банкоматов и похищения денежных средств. Это стало возможным из-за перехода всей банковской системы на операционную систему Windows 10.

В настоящее время на территории РФ банкоматы переводят на Windows 10, но эта система пока остаётся уязвимой для хакерских атак. Об этом рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков. Он рассказал, что новая операционная система обладает куда большими возможностями и позволит защитить любые денежные операции, однако она также остаётся уязвимой для взлома со стороны злоумышленников. Главной опасностью является невозможность проверить достоверность программного обеспечения. Из-за этого хакеры могут воспользоваться заражёнными USB-накопителями для получения доступа к банкомату с последующим выводом средств.

Максим Костиков рассказал, что эксперты уже готовят новый способ защиты, который будет предусматривать проверку подключаемых накопителей и клавиатур на подлинность, что сделает невозможным хакерам получать доступ к банкомату. Когда именно данная система будет введена в эксплуатацию, пока не сообщается.

Источник: ria.ru