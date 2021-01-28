Появились подробности очередного сезона шоу “Маска” на НТВ

28.01.2021, 19:00, Разное

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Для шоу разработаны абсолютно новые образы участников. Всего будет использовано четырнадцать костюмов.

В жюри вошли Регина Тодоренко, Валерия, Филипп Киркоров и Тимур Родригез. Имя еще одного члена жюри станет известно ближе к 14 февраля (дата выхода шоу).

В шоу предстанет четырнадцать образов: Белый Орел, Единорог, Заяц, Змея, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог, Розовая Пантера, Солнце, Черная Пантера, Пингвин, Банан и Ананас.

Как пишет продюсер шоу, костюмы Павлина и Джокера остались невостребованными.

Все наряды сложные, имеют уникальный дизайн и конструкцию. Самым трудоемким является костюм Белого Орла. Он украшен перьями, которые крепятся на оводе колеса.

А вот костюм Банана весит целых тринадцать килограммов, и это самый маленький вес.

Первый сезон шоу был выпущен на канале НТВ в марте 2020 года, всего вышло девять передач. Победителем первого сезона стал Анатолий Цой (Лев), второе место заняла Карина Кокс (Волк), третье место заняла Лариса Долина (Олень), четвертое место заняла Анна Плетнева (Попугай). Из пяти членов жюри первого сезона, четыре вошли в состав жюри второго. Еще одним участником команды жюри был Гарик Мартиросян. Также в новогоднюю ночь на канале НТВ вышел специальный выпуск шоу “Новогодняя Маска”. Шоу “Маска” является российской адаптацией американского телевизионного шоу The Masket Singer, которое вышло на канале Fox в 2019 году. Первым победителем американского конкурса стал T-Pain в костюме Монстра. Второе место занял Donny Osmond в костюме Павлина, третье место заняла Gladys Knight в костюме Пчелы.

Источник: www.kp.ru