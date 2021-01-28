 

Генсек ООН признал 2020 “годом смерти”

28.01.2021, 18:46, Разное
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Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш подвёл итоги минувшего 2020 года. Гутерреш констатировал, что он вошёл в историю как “год смерти, катастроф и отчаяния”.

Такой характеристике минувший год Крысы обязан пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Вызываемая им инфекция COVID-19 унесла жизни двух миллионов людей, ещё полмиллиона человек остались без работы. Но это – единственная беда, обрушившаяся на мир в 2020 году: суммарный ущерб от произошедших в нём стихийных бедствий составил 210 миллиардов долларов, сообщает РИА ФАН.



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