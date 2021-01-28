Мнение: 31 января, что это – дежавю или нечто иное?

28.01.2021, 18:42, Разное

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На 31 января сподвижники А. Навального анонсировали очередную акцию протеста.

В их замыслах присутствует очередной вывод молодого поколения на улицы страны.

Из всего этого имеются два закономерных вопроса, один, к самим организаторам этих протестов, другой, к молодому поколению, которым уготована во всём этом роль статистических овец.

Могут ли организаторы, выступающие в роли сподвижников своего лидера предоставить для всеобщего обозрения программу, в которой в полной мере отражены их взгляды по решению наболевших вопросов внутри страны.

Без глупых увещеваний о том, что надо лучше жить, конкретно, по всем экономическим и социальным раскладкам. Что вы желаете предпринимать в этих вопросах, деталях, каким способом они будут реализовывать задуманное, какие временные параметры на это закладываются.

Если рассуждать гипотетически, всё-таки представим, им вам удастся реализовать задуманное, и вы сможете на этой протестной волне прийти к вершине властного Олимпа в России, что дальше?

Любые политические силы, желающие занять столь почетное место в стране должны иметь как минимум необходимое количество профессиональных людей в различных сферах государственного строительства, так называемый теневой кабинет министров.

Если это у вас есть нечто подобное, то будьте любезны, огласите весь список поименно.

Вы утверждаете, что В. В. Путин и его кружение не чисто на руку, хорошо, пусть будет так, что вы намерены предпринять с этими людьми после вашего прихода к власти, как это будет предоставлено обществу и в по каким нормативам.

Вы утверждаете, что В. В. Путин и его кружение не чисто на руку, выносите на широкую огласку достаточное количества компрометирующего материала в их отношении, опять же хорошо. Почему вы не соизволили сделать нечто подобное в отношении ваших скрытых сподвижников, например рассказать людям о Чубайсе и Ко, раскройте глаза на шалости этих людей, выразите своё негодование.

Вновь хочется задать вам самый главный вопрос, вы не мытьём, так катанием.

Вы всё же пришли к власти, что дальше, на какой силовой аппарат вы будете рассчитывать для реализации вашего проекта, как вы поступите с множеством людей из этих организаций, которые отдавали команды на разгон ваших протестов и тех, кто непосредственно махал дубинками над вашими головами. Что вы намерены предпринять уже на следующий день и что ваш лидер в этом случае скажет людям.

На данное время нет ни одного ответа на поставленные вопросы, одно раскачивание ситуации в виде политической профанации. Ситуация аналогичная гротеску:

– Вагон под завязку набит пассажирами, стоит на заброшенном полустанке в степи.

Для имитации его движения дюжина придурашных людей с остервенением его раскачивают, при этом вывеска с названием полустанка остаётся в незыблемом виде.

Есть наиболее важное, и интересное во всём этом, спереди и сзади этого вагона рельсового пути нет на многие сотни километров по обе стороны, рельсы уже давно разобраны и сданы в металлолом…

Теперь перейдём ко второму вопросу:

Кричащие на площадях «Свободу Навальному» услышаны властью, их кумир отпущен на свободу.

Он триумфально выходит на волю и продолжает свою сытую жизнь, как и его сподвижники.

Что это даст вам каждому в отдельности, персонально, изменит вашу жизнь к лучшему, вы на завтрашнее утро или через год займете соответствующую вашим помыслам социальную нишу.

Какие вы ставите пред собой задачи, что может изменить вашу жизнь в данной ситуации, ради какой идеи вы кричите на площади что оглашенные.

Оглаше́нные, катехуме́ны (греч. κατηχούμενοι; церк.-слав. ωглашє́ннїи) в христианстве — люди, проходящие катехизацию (оглашение), готовящиеся принять таинство крещения и стать членом Церкви (в церковнославянской филологии прилагательное «оглашенный» означает «желающий принять Святое Крещение и учащийся христианским догматам»).

Вы считаете, что вам может быть зарезервировано место среди его сподвижников.

Вы автоматически перейдёте в разряд отработанного материала, людей, без достижения поставленных задач, свою миссию вы выполнили.

Опять будет тот же гротеск:

– Вы собрались на рыбалку, снарядили для этого мероприятия все необходимые снасти, забили своими телесами автобус, и достигли на нём места предполагаемой ловли.

Прибыв на место вы, не расчехляя снасти и не выходя с автобуса на радостях приступаете к распитию заранее привезенным на это мероприятие горячительным напиткам…

Утром, после встречи с бодуном вы всё-таки смутно начинаете осознавать, на рыбалку мы все же съездили.

Как видите, это только малый перечень вопросов, площадка ЖЖ не подразумевает их расширенного разбора, только тезисное, коротко и сжато.

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