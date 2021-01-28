СК возбудил уголовные дела о насилии над правоохранителями после акций в Петербурге и Москве

28.01.2021, 18:38, Новости дня

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти после незаконной акции 23 января в Петербурге, сообщили в ГСУ СК по городу и области.

«Лица из числа участников незаконной акции 23 января 2021 года около одного из домов на проезжей части Невского проспекта пытались прорвать оцепление, выставленное сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Митингующие напали на нескольких сотрудников правоохранительных органов, в результате чего стражи порядка получили телесные повреждения. Следователи и сотрудники регионального УМВД начали проводить обыски, в ходе которых изымаются предметы, представляющие интерес для следствия.

«По одному из адресов обнаружено большое количество наркотического растения – марихуаны», – отметили в СК.

Задержан один подозреваемый, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

Видеозапись с попыткой прорыва оцепления на Невском бульваре в Петербурге опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Москве следователи также возбудили два уголовных дела по статье о применении насилия в отношении правоохранителей, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

«По версии следствия, 23 января 2021 года женщина, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища. В ходе допроса женщина 1985 года рождения полностью признала свою вину», – пояснили в ведомстве.

Также в этот же день на той же площади другой участник акции, уроженец Псковской области, также напал на сотрудника Росгвардии. Он бросил в сторону правоохранителя ограждение.

«В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения», – заключили в СК.

Ранее сообщалось, что после незаконной акции было возбуждено семь уголовных дел. В МВД отмечали, что после акции к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 участникам акции назначен административный арест.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.