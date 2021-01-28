Симоньян призвала «забрать Донбасс домой»

28.01.2021, 18:38, Новости дня

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой».

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – сообщила Симоньян на форуме.

Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале RT.

«Россия-матушка, забери Донбасс домой», – призвала Симоньян.

Напомним, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян ранее побывала на передовой в ДНР.