 

В Полтавской области перевернулся рейсовый автобус

28.01.2021, 18:20, Новости дня
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В Полтавской области 28 января перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Полтавской области.

ДТП произошло около 9.00 на трассе “Сумы – Пирятин” возле села Галяво Лубенского района.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении Киева, выехал за пределы проезжей части, в результате чего транспортное средство опрокинулось на левый бок.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров. В результате аварии две женщины получили травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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