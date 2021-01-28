 

Ермак прокомментировал возможный второй срок Зеленского

28.01.2021, 18:20, Новости дня
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу “Новое время” прокомментировал возможные планы Владимира Зеленского пойти на второй президентский срок.

“Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие”, – полагает Ермак.

Он заверил, что сегодня для президента нет ничего важнее, чем “реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя”. “Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает”, – убежден глава ОП.

Сам же Ермак заявил, что готов работать с Зеленским “столько, сколько решит президент”. По его мнению, Зеленский, которого он знает много лет, “остался таким же человеком, порядочным, очень честным, очень тактичным, хорошо воспитанным, образованным, каким он и был”.

“Власть исторически меняла очень многих людей. Она и сегодня меняет, у многих сносит крышу от возможностей, от каких‑то полномочий. Это абсолютно не касается президента. Он совершенно не поменялся”, – заявил Ермак. 

Нардеп Гео Лерос утверждает, что в свой день рождения 25 января 2021 года Зеленский якобы заявил ближайшему окружению, что пойдет на второй срок.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. “Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно”, – сказал он в интервью изданию “ГОРДОН”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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