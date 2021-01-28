 

Na temat предостерёг главу европейской дипломатии от ошибок во время визита в Москву

28.01.2021, 18:12, Новости дня
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Перед февральским визитом в Москву Жозепу Боррелю следовало бы пообщаться с Киевом, Тбилиси и Кишинёвом, а также созвониться с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном, считает польский журналист Юрий Банахевич. На портале Na temat он, однако, выражает сомнение в том, что глава дипломатии ЕС на это решится, ведь он как огня боится обидеть Москву, у которой уже свои планы на этот визит.


Reuters

В желании не дразнить российского медведя и прибегая лишь к использованию «мягкой силы» в отношении Москвы, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совершает фундаментальную ошибку, пишет на портале Na temat польский журналист Юрий Банахевич. В статье он рассказывает, что Боррелю следовало бы хорошо подготовиться к визиту в Москву, который состоится по приглашению его коллеги Сергея Лаврова  в начале февраля. Надеясь на то, что путём стратегических переговоров он сможет добиться освобождения Навального, он сильно ошибается, уверен автор. 

«Конечно, разговаривать — это всегда хорошо… Только эти переговоры всегда следует предварить соответствующими жестами и упорядочить развитие событий», — объясняет он. В этом вопросе он приводит в пример главу МИД Польши Збигнева Рау, который советует Боррелю перед визитом в Москву пообщаться с Киевом, а, возможно, также с Тбилиси и Кишинёвом.

Во-вторых, Банахевич считает, что главе дипломатии ЕС не помешало бы провести предварительные консультации в этом вопросе и с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном. «Эти шаги продемонстрировали бы единство Запада и приверженность общим ценностям по отношению к действиям России. По сути, ещё не поздно провести такой разговор. Но выйдет ли Боррель за рамки своей стратегии «не дразнить медведя»? Этот вопрос по прежнему остаётся открытым», — рассуждает он. 

Журналист считает, что глава МИД Польши Рау прав в том, что Кремль использует визит Борреля в Москву в своих пропагандистских целях. Он, безусловно, подчеркнёт свою уникальность и важность для Европы и тем самым убедится в том, что всё сойдёт ему с рук. Более того, Москва, скорее всего, попытается убедить ЕС в отмене «недейственных» европейских санкций от 2014 года. В целом можно сказать, что РФ активно готовится к победе на европейском поле, добавляет автор.

При этом Банахевич считает, что РФ вряд ли освободит Навального после визита Борреля. «В Кремле на высоком счету не сила дипломатии, а простая сила. В Кремле хорошо понимают только язык силы, то есть санкций, особенно экономических. А разговоры о возможной перезагрузке лишь побуждают Россию к дальнейшим агрессивным шагам на международной арене. События последних двух декад на примере Грузии, Украины и Сирии лишь подтверждают это», — пишет он. Журналист настоятельно предлагает ЕС в случае любого рукопожатия в Кремле помнить о жертвах украинской стороны в ходе её гибридной войны с Россией, продолжающейся по сегодняшний день. 



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