NASA приняло «Ладу Калину», выпущенную на орбиту «Роскосмосом», за космический мусор

28.01.2021, 18:11, Разное

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Национальное космическое агентство США опровергло своё сообщение от 25 января об обнаружении на орбите Земли кучи космического мусора массой 2,5 тонны. Обнаруженный объект оказался автомобилем «Лада Калина», которую ранее запустил на геостационарную орбиту Роскосмос.

Директор NASA принёс официальные извинения за то, что в официальном отчёте агентства сфотографированный в космосе объект был назван космическим мусором. Специалистам потребовалась помощь экспертам из России, чтобы опознать на фото автомобиль «Лада Калина» красного цвета. Автомобиль вывели на орбиту 19 января вместе с запуском крестильного спутника Роскосмоса, освящение Лады провёл лично Дмитрий Рогозин. Глава «Роскосмоса» назвал случившееся «досадным недоразумением» и сообщил, что не держит зла на коллег.

«Ничего удивительного, что американцы в телескоп приняли машину за кучу космического мусора. Я сам порой в темноте с десяти метров не могу понять, «Лада» это или мусорный бак. Зато теперь наша красавица бороздит просторы вселенной, набирая скорость вращения благодаря центростремительным силам Земли. Не сегодня – завтра разобьёт в пух и прах масковскую «Теслу», вот увидите», – заявил Дмитрий Рогозин.

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