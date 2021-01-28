Королевский флот Таиланда купит российские зенитки «Джигит»

28.01.2021, 18:06, Разное

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Официальные власти королевства Таиланд заявили о намерении купить у РФ ее вооружение. Министерство обороны азиатской страны хочет снабдить свой флот зенитками «Джигит».

О грядущей сделке с Россией заявили в правительстве Таиланда. Если она состоится, государство заплатит российской стороне порядка 246 миллионов бат, что составит около 8,2 миллиона долларов США. Всего стране необходимо для укомплектования боевой флотилии пять мобильных комплексов «Джигит». Зенитные пусковые установки используют полноприводную бронированную автомашину 4х4. Пикап эффективно заменяет здесь шасси и идеально подойдет для охраны и обороны в случае гипотетического нападения на прибрежную зону в Таиланде.

Следует отметить, продукция российского военного комплекса уже сейчас задействована таиландскими военно-воздушными силами и флотом. Вместе с китайскими комплексами QW-18 и QW-2 Таиланд использует переносные ЗРК «Игла-С». Именно с продукцией Поднебесной РФ предстоит конкурировать при заключении нового договора о поставках.

При этом «Джигит» не имеет аналогов в мире, он оснащен функцией осуществления залповых пусков зенитными ракетами ПЗРК. Вероятность поражения целей в нем увеличена в полтора раза. Зенитки могут атаковать воздушные суда тактической авиации, а также вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Их перезарядка занимает только три минуты, а дальность полета достигает шести километров.

Стоит отметить, российские оружейники дополнительно предложили тайским коллегам приобрести у них также системы «Стрелец», которые подходят для использования практически на любых носителях.

Источник: topwar.ru