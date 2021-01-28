Ученые назвали чудо-напиток, продлевающий жизнь

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28.01.2021, 18:06, Разное
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Ученые назвали чудо-напиток, который способен продлить жизнь. Они считают, что для достижения долголетия необходимо употреблять чай с лимоном.
Еще в Древнем Египте считалось, что включение в рацион лимона и сока из него помогает защитить организм от различных ядов. Это суждение подтвердили и недавние исследования. Ученые установили, что лимоны имеют иммуностимулирующие, противовирусные и антибактериальные свойства.

Во фрукте содержится множество полезных веществ: кальций, магний, биофлавоноиды, витамин С, лимонен, пектин, лимонная кислота. Все эти элементы укрепляют иммунитет, помогают ему эффективно бороться с различными инфекциями, поэтому продолжительность жизни увеличивается.

Пользу для здоровья представляет и чай с лимоном. Результаты проведенной научной работы показали, что цитрусовые значительно увеличивают способность организма усваивать полезные элементы из данного напитка. Многие соединения, находящиеся в лимонах, убивают раковые клетки, предотвращают появление злокачественных новообразований в толстой кишке, легких и на языке. Употребление чая с лимоном способствует укреплению сердца и помогает контролировать массу тела.

Источник: ufacitynews.ru



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