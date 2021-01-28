 

Назван лук, который лучше всего защищает клетки от рака

28.01.2021, 18:06, Разное
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Врач Михаил Гинзбург рассказал, какой лук лучше всего способен защитить здоровые клетки от развития рака. По его словам, этот овощ является идеальным с точки зрения профилактики многих болезней.
Лук отлично помогает при простуде, поскольку в нем содержится много витамина С, укрепляющего иммунитет. Медик назвал этот овощ предшественником антибиотика, так как его антибактериальные свойства являются очевидными. Чем светлее репчатый лук, тем более острый вкус он имеет.

Лук необходимо употреблять и с целью профилактики раковых заболеваний. Воспаление на границе зачатка онкологии стимулирует процесс врастания сосудов, а за этим следует рост злокачественного новообразования. Онкостатическим действием обладает не только лук, но и чеснок, куркума, имбирь.

Важным элементом, который содержится в овоще, является кверцетин, обладающий системным противовоспалительным действием. Лук рекомендуется употреблять каждый день, это поможет предотвратить старение.

Самым полезным видом данного овоща считается фиолетовый, поскольку в нем содержится множество антиоксидантов. Минусом является только меньший срок хранения продукта.

Источник: vm.ru



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