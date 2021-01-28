На Украине заявили о родстве Байдена с киевскими князьями

28.01.2021, 17:52, Разное

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Украинские журналисты заинтересовались родословной американского президента Джо Байдена. Репортеры выяснили, что политик связан с династией князей Рюриковичей.

Репортеры ознакомились с материалом французского портала Geneanet, который содержал генеалогическое древо Байдена. Оказалось, что в родословной политика есть потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II и других князей.